MILAN REBIC TONALI – Il match di San Siro tra Milan e Lazio si avvicina. Nelle ultime giornate i rossoneri si sono trovati in difficoltà ma alla fine se la sono sempre cavata. Ancora non hanno subito una sconfitta ma gli infortuni non mancano.

Condizioni di Rebic e Tonali

Come riporta il Corriere dello Sport, per il Milan, la sfida prima delle vacanze di Natale con la Lazio, ruota attorno alle condizioni di Ante Rebic e Sandro Tonali. Filtra ottimismo attorno croato che aveva saltato il Sassuolo per una contusione al piede, e potrebbe recuperare in vista della Lazio, permettendo a Leao di occupare la fascia sinistra. In caso l’ex Eintracht Francoforte non ce la facesse, Leao farebbe da prima punta, con Hauge a sinistra. Sensazioni positive anche per Tonali, anche se con più cautela, uscito infatti per un risentimento muscolare con il Sassuolo domenica. Oggi l’ex Brescia proverà in allenamento, e se recuperasse, Calhanoglu resterebbe trequartista. In caso contrario arretrerebbe in mediana con Krunic.

