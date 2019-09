MILINKOVIC RINNOVO CONTRATTO – C’è aria di rinnovi nello spogliatoio della Lazio. Per Caicedo sembra solo una formalità, per Correa c’è già l’accordo con una clausola da 70 milioni. Per Milinkovic ci sarà un importante incremento dell’ingaggio.

STIPENDIO – L’offerta per far vacillare Lotito non è arrivata. Milinkovic è rimasto ancora con l’aquila sul petto. Il Manchester United ha trattenuto Pogba, ha fatto cassa tramite la cessione di Lukaku e ha speso altrove. L’ultimo assalto dell’Inter non è mai arrivato dalle parti di Formello. Ora è il momento di fare sul serio, il serbo va blindato. L’offerta di rinnovo, secondo Tuttomercatoweb è da record. Per il “sergente” circa 4 milioni l’anno, fino al 2023. Mai nessuno ha guadagnato tanto nell’era Lotito.