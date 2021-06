MOVIOLA | L’analisi di Turchia-Italia

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

MOVIOLA TURCHIA ITALIA – Gara inaugurale di Euro2020. L’Italia di Roberto Mancini ha affrontato la Turchia allo stadio Olimpico di Roma. Ad arbitrare il match è stato Danny Makkelie. La gara si è conclusa sul risultato di 0-3. Così facendo gli azzurri hanno iniziato al meglio la loro avventura di Euro2020.

La moviola di Turchia Italia

20′ – Proteste dell’Italia che, dopo l’azione persona di Ciro Immobile, ha chiesto il tocco di mano di un difensore turco. Corretta la decisione arbitrale di non concedere il rigore: il movimento del braccio era consono

28′ – Contatto sospetto in area di rigore su Barella: il giocatore dell’Inter cade. Check del VAR che conferma la decisione arbitrale correttamente

43′ – Contatto in area di rigore tra Chiellini ed Ylmaz: l’arbitro ignora la leggera spinta del difensore azzurro. Corretta la decisione

45′ – Episodio dubbio in area di rigore: l’arbitro chiama il VAR per un tocco di mano sul cross di Spinazzola. Niente da fare per gli azzurri, ma il penalty sembrava netto

53′ – Autogol della Turchia con Demiral che insacca un bel cross di Berardi

66′ – Segna Ciro Immobile: l’attaccante biancoceleste sfrutta una ribattuta del portiere turco ed insacca la rete del 2-0

79′ – Splendido tiro a giro di Lorenzo Insigne che insacca la rete dello 0-3. L’attaccante partenopeo ha messo la ciliegina sulla torta ad una gara eccezionale.