NAPOLI LAZIO DOVE VEDERE - La partenza della Lazio in campionato è stata tutt'altro che semplice. Dopo due giornate, i biancocelesti si trovano ancora a zero punti, a causa delle pesanti sconfitte maturate contro Lecce e Genoa. Gli uomini di Sarri si presenteranno a casa del Napoli campione d'Italia in cerca di riscatto, consapevoli che un'altra sconfitta contribuirebbe solo a complicare la corsa agli obiettivi che la società capitolina si è posta in estate. Napoli - Lazio si terrà allo stadio Diego Armando Maradona sabato 2 settembre alle ore 20:45. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire l'incontro.

Napoli - Lazio, dove vedere il match in Tv e streaming

Il match tra Napoli e Lazio sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma Dazn. Gli utenti Sky, inoltre, potranno vedere la partita "Zona Dazn", al canale 214.