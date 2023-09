Immobile: "Meritavamo questa vittoria, siamo pronti mentalmente"

Tempo di lettura: 2 minuti

NAPOLI LAZIO IMMOBILE INTERVISTA - Al termine del match tra Napoli e Lazio al Maradona, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti e Dazn. Ecco le sue parole

Napoli-Lazio, le parole di Immobile

"Ci voleva, la squadra voleva fare questo tipo di partita e ci siamo riusciti, siamo stati veramente bravi. Alla lunga siamo venuti fuori bene con il palleggio e con il gioco. Sono felice per Daichi (Kamada, ndr.), peccato per Matteo (Guendouzi, ndr.), però sono felice per la squadra".

Sulle sue condizioni e sull'ultimo periodo

"Sono contento del mio stato di forma, quando so che posso aiutare la squadra sono in partita e posso dare il mio contributo. Meritavamo anche qualche punto in più con il Genoa. stiamo crescendo di condizione fisica e mentale e si è visto. Noi volevamo dare una svolta, forse non siamo arrivati mentalmente pronti all'inizio del campionato, sta sera abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare ed è andata bene. Anche l'anno scorso siamo venuti fuori alla terza partita. La squadra però anche mentalmente c'era, aveva gli occhi affamati di vittoria".

A dazn

"Ci tenevamo perché abbiamo sofferto queste due settimane, non siamo arrivati pronti ma sapevamo che prima o poi saremmo venuto fuori. Stasera è importante per ni, era quello che volevamo. I 3 punti contro una squadra così forte ci da morale".

Su Kamada

"Kamada ce lo avevo di fronte e non avrei mai pensato che tirasse. Lui invece ha questo tiro anche con poca coordinazione. E' incredibile come sia riuscito a metterla, con quanta forza".

I nuovi acquisti

"Abbiamo aiutato i nuovi sotto l'aspetto dell'inserimento fuori dal campo, si devono sentire a casa così che dentro al campo ci diano di più. Ho giocato all'estero e l'ho provato sulla mia pelle. Le sconfitte non ci hanno aiutato ma abbiamo parlato di equilibrio. Bisogna crescere ma loro sono tutti molto intelligenti. Il lavoro del mister ha bisogno di tempo".

Nazionale

"Mi aspettavo la convocazione in Nazionale, so che posso dare tanto, finché la Nazionale avrà bisogno di me porterò la mia esperienza, sono uno dei più vecchi. Sto bene fisicamente quest'anno. Stasera stavo bene fisicamente e mentalmente". Vedo un ciclo importante per la Nazionale Italiana. Spero di parlare con il mister in questi giorni e non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso, anche se saranno le ultime partite. So di poter dare ancora tanto, il gruppo è molto buono, con Spalletti farà cose importanti".