Napoli, Garcia: "Nel complessivo meritavamo il pareggio..."

NAPOLI LAZIO GARCIA INTERVISTA - Terminata Napoli - Lazio, il tecnico azzurro Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Napoli - Lazio, le parole di Garcia nel post partita

"Nel secondo tempo la Lazio ha meritato la vittoria, ma vedendo nel complessivo quanto abbiamo creato meritavamo il pareggio. I ragazzi devono capire che quando non si vince, non è che si deve per forza perdere. Siamo stati poco fortunati e poco aggressivi, poco precisi in attacco. Non mi aspettavo un secondo tempo così. Contro la Lazio sei costretto a prendere dei rischi e quando hai Immobile e Felipe anderson come avversari ti esponi, loro sono veloci".