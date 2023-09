Felipe Anderson: "La strada è lunga. La vittoria ci da forza"

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI LAZIO FELIPE ANDERSON - Al termine del match tra Napoli e Lazio al Maradona, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti. Ecco le sue parole

"Vittoria che ci da una forza enorme per proseguire e per dare una risposta anche a noi che conosciamo la nostra potenzialità. Sappiamo di essere una squadra molto forte, quando giochiamo così è difficile per tutti. La strada è ancora lunga" Il mister ci chiede sempre di imporre il nostro gioco e di giocare sempre con la palla, oggi abbiamo fatto 4 gol e ci dispiace per guendouzi e zaccagni. Ora dobbamo continuare così"