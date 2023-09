Provedel: "Dobbiamo continuare a lavorare senza cambiare mentalità"

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI LAZIO PROVEDEL INTERVISTA - Ai microfoni ufficiali biancocelesti è intervenuto il portiere Ivan Provedel dopo Napoli - Lazio.

Napoli - Lazio, le parole di Ivan Provedel

"Speriamo di continuare così, voglio fare i complimenti ai miei compagni, è stata una grande partita. Sono contento perché dimostra che stiamo facendo bene e non ci siamo fatti abbattere. Non ho aspettative ma era quello che volevo, per cui la reazione è stata importante. L'approccio è stato difficile ma poi abbiamo preso le misure. Questa vittoria ci deve far capire che stavamo lavorando con la testa giusta, però il campionato è lungo e noi continuiamo a lavorare senza cambiare mentalità nonostante il risultato. Siamo stati bravi a non farci influenzare dal momento, penso che questo sia la cosa più importante".