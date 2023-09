Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI LAZIO KAMADA - Al termine di Napoli-Lazio, match vinto dai biancocelesti per 2-1, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio Kamada, autore di un gol

Le parole di Daichi Kamada

"Certo, questa vittoria è veramente speciale per me, sono stato molto contento di segnare e aiutare la squadra, sono veramente contento. È stato veramente speciale per me, sono stato contento di segnare".