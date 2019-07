LAZIO STRAKOSHA – Mentre la Lazio è ad Auronzo di Cadore a preparare la nuova stagione, c’è qualcuno che ancora si trova a Roma. Si tratta di Thomas Strakosha: il portiere biancoceleste ha terminato la stagione con un’infiammazione al tendine d’Achille che lo ha portato a prolungare le vacanze per un riposo maggiore.

LA SITUAZIONE – La prima parte di vacanze il portiere albanese le ha passate insieme al suo amico ed ex compagno sulla barca di Felipe Anderson. Dopodiché ha seguito un protocollo riabilitativo personale, come riportato dal Corriere dello Sport, piano piano sono stati apportati degli esercizi per migliorare la forma del portiere e domani sarà in Paideia per le ultime visite prima di raggiungere il resto della squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo. Inzaghi conta molto su di lui che lo ritiene un titolarissimo, e a meno che di offerte incredibili, non verrà ceduto in questa sessione di mercato.