LAZIO KIYINE CALCIOMERCATO – Il calciomercato della Lazio è più vivo che mai. La società biancoceleste sta ultimando diversi colpi in entrata, molti dei quali in ottica futura. Dopo l’ufficialità del difensore Andreas Karo, infatti, i capitolini sono vicini ad un accordo con il Chievo Verona per Sofian Kiyine. Centrocampista offensivo classe 1997, il marocchino è stato una delle poche note positive dell’ultimo campionato degli scaligeri.

LA SITUAZIONE – Secondo quanto riferisce calciomercato.com, la Lazio sarebbe vicina ad un accordo con il Chievo per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Domani potrebbe essere il giorno dell’ufficialità, con Kiyine già pronto a svolgere in mattinata le visite mediche. I biancocelesti hanno pronto un contratto di 4 anni ma il giovane, come fatto con Karo, potrebbe essere girato in prestito alla Salernitana. Kiyine ha già indossato la maglia granata lo scorso anno, totalizzando 2 gol in 23 presenze.