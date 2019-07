LAZIO SQUADRA – Dopo la vittoria in amichevole per 5-2 per la Lazio è il momento del relax. Questa sera i biancocelesti hanno partecipato ad una cena di squadra al ristorante Antiqua, a pochi metri dall’hotel in cui alloggia la squadra. Alla cena ha partecipato tutto lo staff compreso il ds Igli Tare. Presente tra gli altri anche Adam Marusic, ad Auronzo con un vistoso tutore. I biancocelesti prima del pasto sono stati inondati dall’affetto dei tifosi presenti e per Luis Alberto ma soprattutto per Ciro Immobile c’è stato anche lo spazio per consolare un giovane bambino caduto e piangente.