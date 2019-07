LAZIO SILVA – Nel primo giorno di allenamento ad Auronzo di Cadore sul campo c’è anche Jorge Silva. Il difensore della Primavera, aggregato ai big per la convocazione di Armini all’Europeo U19, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per raccontare la sua emozione.

IMPRESSIONE – “La prima impressione è molto buona: ci stiamo allenando bene. Penso che faremo bene tutto il ritiro. Non immaginavo così il primo ritiro tra i grandi, ho lavorato tanto in questi due anni per arrivate a questo momento. Voglio lavorare ogni giorno per restare in prima squadra. Anche se l’anno scorso qualche volta mi sono allenato con i grandi, adesso è diverso: stare tutti i giorni con loro è un altro ritmo, un’altra intensità. Difesa a 3? Gioco dove vuole il mister”.

MOMENTO – “Un momento un po’ diverso, non mi aspettavo la convocazione per il ritiro. Ma fortunatamente è arrivato. Sto lavorando tutti i giorni per restare. Al Benfica giocavo un po’ più avanti, a centrocampo, e ancora posso giocarci. Dove vuole il mister io gioco. Mi piace tanto giocare da dietro e uscire con la palla”.

LAZIO – “Dopo l’esordio di Armini ho parlato con lui, sono stato molto contento. Penso che il mister guardi molto a noi giovani. Abbiamo tutta la possibilità di dimostrare il nostro valore”.