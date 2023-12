Oristanio: "Contro la Lazio daremo il massimo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ORISTANIO LAZIO CAGLIARI - La prima stagione in Serie A di Gaetano Oristanio, sta mettendo in luce tutto il talento del centrocampista classe 2002. É arrivato a Cagliari quest'estate in prestito dall'Inter e già dai tempi della primavera nerazzurra veniva considerato un grande talento di prospettiva. Oristanio ha parlato ai microfoni di “Il Cagliari in diretta” su Radiolina in merito al prossimo match dell'Olimpico contro la Lazio.

Le parole di Gaetano Oristanio su Cagliari-Lazio

"Il nostro desiderio ora è fare punti fuori casa, dobbiamo andare e lottare con la convinzione che siamo un gruppo forte. Le mosse vincenti non le dico, dobbiamo dare il 100% su ogni pallone, deve diventare una banalità. Prepariamo la gara al 100%, l’importante è stare uniti: dobbiamo capire bene cosa chiede il mister e analizzare bene la partita, ma il gruppo c’è, la convinzione sta aumentando, la confidenza sta aumentando e questa è una cosa molto importante. Giocare all'Olimpico è emozionante, ma pensiamo a portare punti a casa".