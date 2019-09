PAOLO ROSSI NAZIONALE – Nel pomeriggio di ieri, la nazionale italiana ha sconfitto per 3-1 l’Armenia nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Decisive per la vittoria azzurra le reti di Pellegrini e Belotti, oltre all’autogol di Airapetyan. L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile è rimasto per tutti i 90 minuti seduto in panchina. L’ex campione del Mondo Paolo Rossi, ha commentato così la scelta di Mancini ai microfoni di Rai Sport.

Caratteristiche Immobile

“Secondo me Immobile non ha le caratteristiche che chiede Mancini al suo centravanti. È sicuramente un grande giocatore ma ha bisogno di spazio, mentre Belotti è più un attaccante d’area”.