QUI FORMELLO – Altro allenamento pomeridiano per la Lazio. Si continua a lavorare a ranghi ridotti in attesa del rientro dei nazionali. C’è da smaltire l’adrenalina del derby e mantenere alta la concentrazione. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. L’allenamento si è poi concluso con una partitella a campo ridotto.

ALLENAMENTO – L’obbiettivo principale è recuperare. Il derby porta via energie e concentrazione. Le nazionali, uomini. Bisogna fare di necessità, virtù. Chi non è al meglio, come Lukaku, continua il percorso verso un rientro sempre più vicino. Chi è ancora giovane, inizia ad assaggiare il gioco dei grandi agli ordini di Inzaghi. Come nella giornata di ieri, la rosa viene rinfoltita dalla promozione dei Primavera Kalaj, Falbo, Bianchi e Nimmermeer. In campo gli stessi calciatori di ieri, tranne Adekanye, Durmisi e Jorge Silva.