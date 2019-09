LAZIO PARDO – Il noto giornalista sportivo e conduttore del programma di Italia 1 Tiki Taka Pierluigi Pardo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato anche delle romane: queste le sue dichiarazioni.

Sulla sorpresa della Serie A

“Credo possa esserlo la Roma. Ha margini di crescita e grandi qualità davanti. Dietro invece ha problemi strutturali e qualche problema. La Lazio invece non è una sorpresa, oscilla sempre tra qualche alto e basso ma secondo me ha una struttura molto forte. Per il quarto posto ci sarà un campionato a parte, in cui il Milan è un po’ attardato”.