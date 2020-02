Tempo di lettura: < 1 minuto

PARMA LAZIO KULUSEVSKI CORNELIUS – Hanno accelerato i tempi per esserci in una sfida importante come quella di domenica contro la Lazio. Come si legge sul sito ufficiale del Parma Kulusevski e Cornelius, che sembravano non farcela, sono scesi in campo nell’allenamento odierno svolgendolo insieme al gruppo. Due recuperi fondamentali per D’Aversa che spera di poterli schierare, magari anche dal primo minuto. Ancora out Sepe e Inglese mentre ci sarà Gagliolo che ha smaltito la contusione al costato. Queste le prime indicazioni dal campo, in attesa della rifinitura di domani.

