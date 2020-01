Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PIAZZA DELLA LIBERTA 120 ANNI – A mezzanotte del 9 gennaio 2020 è scoccata l’ora X. È il compleanno della Lazio e non è uno qualsiasi, si festeggiano i 120 anni del club biancoceleste. In Piazza della Libertà, luogo dove su una panchina prese il via la storia laziale, i tifosi sono accorsi in tanti riempiendo il piazzale dalla prima serata. Allo scoccare della mezzanotte è poi cominciata il vero cerimoniale con fuochi d’artificio, cori e una tifoseria in festa e in visibilio; trascinata anche dai grandi risultati ottenuti dalla Lazio in questa stagione.

Da Piazza della Libertà

Paolo Miani