POLI LAZIO – Il 2019 della Lazio si è concluso con la vittoria della Supercoppa Italiana. L’ex biancoceleste Poli ha parlato così degli uomini di Inzaghi ai microfoni della radio ufficiale dei capitolini. Queste le sue parole.

Lazio

“In casa Lazio al momento c’è tanto entusiasmo, è giusto così. Il tifoso biancoceleste sa trasmettere emozioni pazzesche, come dimostra l’allenamento di ieri. Ora mi aspetto la stessa squadra ammirata prima della sosta, la squadra di Inzaghi ha trovato equilibrio ed esprime un bel gioco, spero che possa continuare così. Le soste sono sempre incerte ma i biancocelesti hanno equilibrio e sono maturi. A Brescia mancheranno Leiva e Luis Alberto, ma Cataldi e Parolo hanno tutto per sostituirli al meglio. Il loro apporto in Supercoppa è stato fondamentale”.