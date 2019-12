Tempo di lettura: < 1 minuto

ACERBI SOCIAL 2019 – Sta per chiudersi il 2019 e per Francesco Acerbi è tempo di bilanci. Per il difensore biancoceleste è stata una stagione da incorniciare, con due trofei alzati e un ruolo da protagonista in Nazionale. L’ex Sassuolo ha postato una foto sul suo profilo instagram in cui celebra l’anno appena trascorso proiettandosi già verso il futuro.

“Mai accontentarsi”