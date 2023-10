Prandelli: "In Scozia non sarà semplice, la Lazio deve ritrovare entusiasmo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PRANDELLI INTERVISTA - Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli, che ha parlato delle squadre impegnate in Champions League. Ha espresso un suo pensiero anche riguardo il momento di forma della Lazio.

Lazio, le parole di Cesare Prandelli

"Serve una reazione forte di squadra, un successo magari nel gioco senza incassare gol. Non sarà semplice in Scozia per la Lazio, ma può essere la partita della svolta. Sarri, la squadra e tutto l'ambiente hanno bisogno di ritrovare l'entusiasmo dell'anno scorso".

Sull'addio di Milinkovic

"La cessione di Milinkovic ha privato la Lazio di personalità e giocate. Sfruttando il suo fisico e la sua personalità si trasformava in attaccante aggiunto per la Lazio".