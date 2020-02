Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA PESCARA LAZIO – 17esima giornata del campionato Primavera. La Lazio di mister Menichini se la vedrà con il Pescara. I baby biancocelesti dominanti per tutta la gara. Già dai primissimi minuti l’approccio della Lazio è stato chiaro: attaccare. Nimmermeer ha sbloccato il match nella prima frazione, e nel secondo tempo ha firmato la sua doppietta personale. Poi ci hanno pensato Armini, primo gol stagionale, e Kalaj a chiudere la partita. Per il Pescara a segno Diambo, per due volte, nel finale.

Primavera 1 TIM 2019-2020, 17ª giornata

Sabato 1° febbraio 2020, ore 14:30

Centro Sportivo Delfino Training Center “Poggio Degli Ulivi”, Pescara



PESCARA: Sorrentino, Martella, Diallo, Marafini, Manè, Quacquarelli, Camilleri, Diambo, Mercado, Pavone, Blanuta. A disp.: Galante, Chiacchia, Dumbravanu, De Marzo, Tamboriello, Tringali, Chiarella. All.: Antonio Di Battista

LAZIO (4-4-3): Alia, Armini, Cipriano, Kalaj, Falbo; Shoti, Bianchi, Bertini, Marino, Nimmermeer, Moro. A disp.: Furlanetto, Marocco, Kaziewicz, Ndrecka, Czyz, Russo, Shehu, Zilli, Moschini, Ricci. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Luigi Catanoso (sez. Reggio Calabria).

Assistenti: Dell’Olio – De Chirico.

Ammoniti: Armini, Marino (Lazio), Diambo (Pescara)

Espulsi:

Marcatori: Nimmermeer (Lazio), Nimmermeer, Armini (Lazio), Diambo (Pescara), Kalaj (Lazio), Diambo.

