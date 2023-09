Lazio Primavera, Sanderra: "Partita difficile. Ci attende lavoro da fare"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PRIMAVERA SANDERRA - La Lazio Primavera vince per 1-0 al Fersini contro il Sassuolo. Ecco le parole dell'allenatore biancoceleste Stefano Sanderra ai microfoni dei cronisti presenti

Lazio Primavera, le parole di Sanderra

Sul match

"È stata una partita difficile, come sono tutte in Primavera 1. Il Sassuolo è una squadra importante, individualmente molto forte. Siamo riusciti a sopperire a questo con grande lavoro della squadra, con una grande volontà. Ci sono girati anche alcuni episodi a favore, ma questi girano quando c'è grande determinazione. Siamo contenti del risultato, la prestazione è migliorata anche dal punto di vista tattico. Ci attende del lavoro da fare, ma una base di mentalità anche oggi s'è vista. Difficoltà a livello offensivo? Non abbiamo proprio il gol facile adesso però ho fiducia che, lavorando di più e facendo esaltare qualche qualità del singolo, si riesca a sopperire a questa cosa. Sono ancora pochini i gol, credo sia dettato più dalla voglia che da una giocata individuale. È un margine di miglioramento".

"C'è una solidità di squadra e questo è importante. I ragazzi stanno lavorando bene. Serra? Non so, non ho ancora visto bene. Ha fatto una grande partita, spero che non sia niente di grave. Dedichiamo la vittoria a Balde, ha avuto un infortunio grave e ci manca, i suoi guizzi davanti ci mancano. Col lavoro del collettivo si può arrivare a risultati importanti".

Obiettivi

"La prestazione con l'Atletico è stata buona, il confronto è stato migliorativo. Adesso dobbiamo andare avanti con grande umiltà, rimboccarci la maniche, non guardare la classifica e l'obiettivo è sempre la permanenza in categoria".