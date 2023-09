Serie A, nubifragio a San Siro: Milan-Verona inizia alle 15:30

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A MILAN VERONA MALTEMPO - Un fortissimo nubifragio si è abbattuto a Milano intorno alle 14:30 di questo pomeriggio. Il maltempo, pioggia battente e grandine, ha fatto slittare l'inizio di Milan Hellas Verona a San Siro di una mezz'ora, alle 15:30.

A seguito del nubifragio che si è abbattuto su San Siro, intorno alle 14:30, il fischio d'inizio della partita tra Milan e Verona ha subìto un ritardo di 30 minuti, rispetto all'orario iniziale (ore 15:00). La palla, durante il riscaldamento delle due squadre, non rimbalzava bene e in alcuni punti il campo era completamente allagato per via della forte pioggia e, in seguito, anche della grandine. Per questo motivo, si è deciso di spostare l'inizio del match alle 15:30.