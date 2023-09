QUI FORMELLO: tattica per la Lazio, rientra qualche nazionale

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- Allenamento pomeridiano per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha visto rientrare in Italia Marusic e Hysaj. Confermato il lavoro in gruppo per Pedro e Vecino, i biancocelesti preparano la gara contro la Juventus.

Qui Formello , le ultime sull'allenamento della Lazio

La Lazio inizia a recuperare i pezzi. Dall'impegno con le nazionali, infatti, iniziano a rientrare gli uomini biancocelesti. I primi a ritornare a Roma sono stati Marusic e Hysaj.

La squadra, alla quale sono aggregati Vecino e Pedro, ha svolto il consueto lavoro di attivazione muscolare e riscaldamento, prima di dedicarsi a un ampio lavoro tattico in vista della Juventus.

Buone notizie anche da Pellegrini che, dopo un lavoro differenziato in palestra, si è unito ai compagni per le fasi finali della seduta.

Martino Cardani