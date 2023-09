Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: out Immobile e Casale

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA UCRAINA FORMAZIONI UFFICIALI- L'Italia sfida l'Ucraina in una gara decisiva verso Euro 2024. Ecco le formazioni ufficiali della partita di martedì 12 settembre 2023 dallo stadio Meazza in San Siro, Milano. Out Casale (che sembrava poter esordire) e Immobile (autore del gol contro la Macedonia). In campo, nel tridente, Zaccagni.

Ucraina - Italia , le formazioni ufficiali

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀



Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti per

🇮🇹 Italia 🆚 Ucraina 🇺🇦



⏱️ ore 20.45

🏟️ Stadio "G. Meazza" San Siro - Milano

📺 In diretta su #Rai1 #ItaliaUcraina #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/KxGUA8vTqs — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 12, 2023

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Scalvini, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaccagni, Raspadori, Zaniolo.

Ct.: Spalletti.

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Yarmolenko; Dovbyk.

Ct.: Rebrov.