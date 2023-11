QUI FORMELLO, seduta di scarico dopo il Feyenoord

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO - Il giorno dopo il successo sul Feyenoord in Champions League, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Sullo sfondo c'è il derby con la Roma, in programma domenica 12 novembre.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

In mattinata, i calciatori che non sono scesi in campo dal primo minuto contro il Feyenoord, dopo il riscaldamento, hanno effettuato un lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto. Per domani, Sarri ha disposto un giorno di riposo, con la squadra si riunirà venerdì pomeriggio per iniziare a preparare la partita contro la Roma.