QUI FORMELLO, torna Kamada per Lazio - Torino

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO TORINO KAMADA - Torna già la Lazio per il turno infrasettimanale di Serie A contro il Torino. La squadra di Sarri scende in campo a Formello per l'allenamento e per scegliere la formazione

Qui Formello, dubbi per la formazione di Sarri

La Lazio torna ad allenarsi a Formello per prepararsi al meglio alla sfida di domani, 27 settembre, contro il Torino all'Olimpico. Il turno infrasettimanale sembra mettere Sarri in dubbio sulla formazione, a seguito dell'avvio di campionato incerto. Affaticati Patric, Romagnoli e Zaccagni che, in caso di panchina, lascerebbe spazio ad uno tra Isaksen e Pedro. Mentre a centrocampo potrebbe tornare Kamada, dopo l'esordio da titolare di Guendouzi contro il Monza. Un altro dubbio per il mister è sicuramente quello di Vecino e Cataldi, mentre Luis Alberto rimane la colonna portante, insieme a Felipe Anderson e Ciro Immobile. In difesa pronto a tornare Casale. Infine Marusic e Pellegrini potrebbero partire dal primo.