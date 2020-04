Tempo di lettura: < 1 minuto

CIRO IMMOBILE CORONAVIRUS – Ciro Immobile è sempre protagonista di splendide iniziative in questo periodo per sostenere la lotta contro il coronavirus. Oggi ha partecipato alla Race For The World, torneo in onda su Sky organizzato da Charles Leclerc.

La prima gara

Il numero 17 della Lazio era a bordo di una McLaren e ha chiuso la gara in ultima posizione, nonostante avesse avuto un buona partenza. Ciro, infatti, ha perso troppi secondi ai box e per questo motivo non è più riuscito a riagganciare gli avversari. Il Gran Premio di Spagna, quindi, è andato a Vandoorne, seguito da Arthur Leclerc al secondo posto e da Luca Albon all’ultimo gradino del podio. Charles Leclerc, l’organizzatore del torneo è riuscito a posizionarsi quarto in classifica.

La seconda gara

Brutte notizie per Ciro anche nella seconda gara. Infatti durante il Gran Premio di Austria, l’attaccante si è ritirato. A vincere questa volta è stato Charles Leclerc, seguito da Luca Albon e Alexander Albon. Nonostante ciò, l’obiettivo è stato raggiunto e si sono raccolti 70mila dollari per la raccolta fondi.

Le parole di Ciro Immobile

“È stato bellissimo, sono ancora emozionato. Volevo ringraziare Charles, è stato davvero gentile, mi ha dato qualche trucco del mestiere. In Spagna ero lentissimo, in Austria un po’ più competitivo. Sono soddisfatto, indipendentemente da com’è andata. Mi sentivo un bambino al parco giochi. La cosa più importante è la raccolta fondi. Gran Premio di Cina? Già lo sto preparando. Voglio essere un po’ più veloce, anche se sarà un po’ difficile, sono tutti fortissimi”.

