CUCCHI IMMOBILE - Ciro Immobile non era al meglio, per questo si è deciso di mandarlo in panchina durante Milan - Lazio. Tante opinioni ha suscitato questa decisione. Ecco le parole del giornalista e tifoso biancoceleste Riccardo Cucchi sul suo canale twitter

Riccardo Cucchi su Immobile

"Mi ripeto: Immobile merita rispetto. Lo dico soprattutto ai laziali. Dagli altri non me lo aspetto. Dai laziali sì."