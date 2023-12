Sabatini: "La Lazio sembra fragile, ma si può correggere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SABATINI INTERVISTA LAZIO- L'ex biancoceleste Walter Sabatini, ex (recente) DS della Salernitana, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio. L'argomento? L'andamento della Lazio di Maurizio Sarri nella stagione 2023/24. Ecco le sue parole.

Le parole di Sabatini in un' intervista sulla Lazio

"Non mi piacciono i giri di parole, non andare dentro gli argomenti. I calciatori devono andare in campo e fare i risultati. Se un allenatore segnala una lacuna, i giocatori ne devono prendere atto e migliorare. Sta giocando meno bene dello scorso anno, quando era una macchina da guerra che non concedeva nulla. Sembrano fragili, ma credo sia una cosa correggibile col tempo".