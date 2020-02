Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER STADIO OLIMPICO – Lazio-Inter si prospetta una sfida da togliere il fiato. I tifosi hanno risposto presente e lo stadio Olimpico sarà gremito di persone. Più di 60.000 gli spettatori previsti, tra cui il ct Roberto Mancini, e i sogni di due tifoserie pronte a darsi battaglia sugli spalti.

Lazio-Inter, record di presenze

In casa Lazio si respira una certa euforia dettata soprattutto dal momento e dall’ottimo lavoro dei ragazzi di Simone Inzaghi. Già contro la Juventus si era proposta una situazione simile con più di 60.000 spettatori che hanno dato la carica giusta ai biancocelesti. Anche questa volta il supporto dei laziali non mancherà, infatti – come riporta il Corriere dello Sport – oltre ai 22.000 abbonamenti sono stati staccati circa 40.000 biglietti. C’è da sottolineare come ci sia un’importante fetta anche di tifosi interisti, che si ritroveranno nei Distinti Sud-Ovest e in parte della Curva Sud. Il clima si scalda per una sfida che si prospetta elettrizzante in campo e sugli spalti.

