Lazio - Torino, Sarri vince per la prima volta contro Juric

LAZIO TORINO SARRI JURIC - La Lazio batte il Torino per 2-0, ma anche Sarri batte Juric per la prima volta da quando allena i biancocelesti

Sarri vince contro Juric per la prima volta

Serviva una risposta della Lazio, e finalmente è arrivata, dopo 6 giornate in Serie A. A parte la parentesi della partita a Napoli, i biancocelesti non avevano convinto in questo avvio di campionato. Si torna invece a vincere oggi, e per la prima volta in questa stagione lo si fa davanti il proprio pubblico all'Olimpico. Non è tutto: perché mister Sarri vince per la prima volta contro l'allenatore del Torino Juric, da quando è seduto sulla panchina della Lazio.