Sarri, incertezza centrocampo: ogni match uno diverso

SARRI LAZIO - La Lazio vince a all'Olimpico contro il Torino, con molte novità in formazione. Sarri infatti è sempre indeciso sul centrocampo

Sarri e l'indecisione a centrocampo

Torna a vincere la Lazio davanti i suoi tifosi all'Olimpico, contro il Torino. Mister Sarri ha deciso di stravolgere la formazione per assicurarsi i 3 punti, come ad esempio la titolarità di Rovella. L'indecisione del mister toscano sulla formazione infatti proviene sempre dal centrocampo: nelle ultime quattro partite, i biancocelesti sono scesi in campo con quattro centrocampi diversi. Mentre nelle prime tre gare è stato sempre lo stesso.