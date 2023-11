"Bologna è una regola": lo score negativo di Sarri

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI BOLOGNA LAZIO - "Bologna è una regola" canta Luca Carboni. E per Maurizio Sarri non c'è niente di più vero. Le sfide con la squadra rossoblù al Dall'Ara sono diventate un tabù da quando siede sulla panchina della Lazio. Tre precedenti, nessuna vittoria.

Bologna - Lazio è incrocio amaro per Sarri

Lo score è negativo, inutile girarci intorno. E tre indizi fanno una prova, come diceva Agata Christie. O meglio, una regola. Da quando siede sulla panchina della Lazio, il Dall'Ara sembra stregato per Sarri. Non vinse al primo anno da allenatore biancoceleste, naufragando in una sconfitta per 3-0. E nemmeno l'anno scorso, con l'incontro che terminò 0-0. Ieri è arrivata un'altra delusione. Un passo falso amaro, arrivat0 di fatto nel minuto che ha seguito il rientro in campo. E Bologna rimane stregata, una regola.