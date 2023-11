Immobile rimanda l'appuntamento con la storia

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE BOLOGNA LAZIO - Ha giocato più di mezzora, ma non è riuscito a incidere. La scossa si è vista quando è entrato. Pressava, incitava i compagni e faceva la guerra con gli avversari. A Ciro Immobile è mancato solo il gol in Bologna - Lazio. E non è un dettaglio, dal momento che poteva essere quello del record.

Bologna - Lazio, Immobile non trova il record

Il capitano della Lazio, infatti, è fermo a quota 199 reti in biancoceleste. A un alito di vento da un record storico. Gli basta un gol per scrivere un'altra pagina importante di storia laziale. L'appuntamento, comunque, è solo rimandato. Magari al Feyenoord. O chissà, al derby. I tifosi fremono, così come il numero diciassette che in soli quattro anni, dal 2019, ha macinato quasi cento gol.

LE NOTIZIE SULLA LAZIO DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO: CLICCA QUI