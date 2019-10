LAZIO ATALANTA SCONCERTI – Alla vigilia di Lazio-Atalanta, gara di apertura dell’ottavo turno di campionato, in programma domani alle 15 allo stadio Olimpico, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Mario Sconcerti. Il giornalista si è soffermato sulla gara esprimendo la sua opinione.

“La Lazio ha più tempo”

“La partita dell’Olimpico è più decisiva per l’Atalanta. Se vogliono continuare a stare nelle zone alte, allora non devono perdere mai. La Lazio invece ha tempo per riprendersi. L’Atalanta vuole vincere e non può permettersi passi falsi”.