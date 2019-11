Tempo di lettura: < 1 minuto

SCONCERTI LAZIO – In queste prime tredici giornate di Serie A, la Lazio ha conquistato 27 punti e si trova attualmente al terzo posto in classifica in solitaria. Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così della lotta Champions ai microfoni di Tmw Radio. Queste le sue parole.

Lotta Champions

“C’è stato il ritorno della città di Roma. La lotta c’è stata anche lo scorso anno. Il Cagliari? E’ una sorpresa. C’è una grande lotta per non retrocedere però, ci sono 11 squadre in lotta. Mai è successo prima. Si stanno mangiando tra di loro e manca la squadra neopromossa come sorpresa. Dalla Fiorentina in giù sono tutte a rischio”.

Squadre

“Non so cosa sarà dopo 30 partite. Non mi sembra che ci sia molto in giro, a parte le prime due. Mi piacciono Lazio e Roma, ma la Roma già mi sembra al livello del Cagliari. Loro vanno a 200 all’ora, hanno voglia. Vedremo quando verrà meno e come reagirà la squadra. Era dai tempi di Riva che non avevo certe emozioni con il Cagliari”.