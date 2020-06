Tempo di lettura: < 1 minuto

TORO INTERVISTA – Ai microfoni di Dale Albo, Sebastian Toro ha raccontato un retroscena di mercato che lo ha riguardato. L’episodio risale ai tempi in cui il calciatore vestiva la maglia del Colo Colo. Ecco le sue parole.”

L’interesse della Lazio

“Mi volevano tre squadre, due italiane e una spagnola. Dall’Italia c’erano Parma e Lazio. Dalla Spagna non ricordo. In realtà ogni opzione era buona, era un calcio completamente diverso, un altro tocco. All’epoca rimasi con l’amaro in bocca. Analizzando la situazione, ho sbagliato in diverse cose. Un mese prima dell’arrivo di Tolo Gallego, mi punirono, lasciandomi fuori per tre partite. A causa mia, in realtà”.

