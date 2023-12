Doppia tegola per la Lazio, anche Luis Alberto ko contro l'Empoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO EMPOLI LAZIO - Dopo Ciro Immobile, anche Luis Alberto chiede il cambio durante il primo tempo contro l'Empoli. Un record per la Lazio, che nell'era dei 3 punti non aveva mai dovuto sostituire due calciatori per infortunio nei primi 25' di gioco. Ecco le condizioni del Mago.

Empoli - Lazio, Luis Alberto chiede il cambio: al suo posto Kamada

Luis Alberto ha accusato qualche problema nei minuti iniziali di Empoli - Lazio. Il Mago si è accasciato a terra e sul suo volto si notava un'espressione dolorante. Anche lui, come Immobile, ha chiesto il cambio alla panchina ed è stato sostituito da Daichi Kamada. Come per il capitano biancoceleste, anche per lo spagnolo bisogna attendere le verifiche dei prossimi giorni per capire l'entità del problema.