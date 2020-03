Tempo di lettura: < 1 minuto

GRAVINA SERIE A – In queste ore caotiche anche lo sport italiano sta cercando di capire quali siano le misure più efficaci per contrastare la diffusione del Covid–19. Dopo aver dato il via libera per la 26esima giornata, il presidente della FIGC – Gabriele Gravina – con un comunicato ha convocato un Consiglio Federale straordinario per decidere le sorti del campionato di Serie A.

Il comunicato

“Vista la richiesta del ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, sentito il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volontà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull’emergenza Covid19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedì 10 marzo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.