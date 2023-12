La MOVIOLA di Lazio - Inter: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

SERIE A LAZIO INTER 2023 24 - La Lazio inizia questo campionato in maniera un po' altalenante, trovando invece più soddisfazioni in Champions League. Oggi i biancocelesti sono chiamati a dare il meglio in un match difficilissimo contro l'Inter, valido per la 16^ giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro della gara sarà l'olandese Fabio Maresca . Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match

Serie A, Lazio - Inter: la moviola del match

Secondo tempo

90+6' Fischia tre volte Maresca: finisce Lazio - Inter allo stadio Olimpico, vincono i nerazzurri per 0-2 e portano a casa i tre punti in vista scudetto. La Lazio rimane ancora a quota 21 punti.

90' L'Arbitro dichiara i 6 minuti di recupero

86' Maresca tira fuori il cartellino rosso per Lazzari. Probabilmente non per un fallo da gioco, ma per le parole rivolte a Maresca

80' Arriva il cartellino giallo anche per Casale

65' Raddoppia l'Inter. Dopo una bellissima ripartenza, ci pensa Thuram per il raddoppio, proprio in un momento in cui la Lazio stava crescendo. 0-2 all'Olimpico.

60' Cartellino giallo anche per Barella, che ferma fallosamente Kamada in corsa

45' Fischia Maresca, inizia il secondo tempo di Lazio - Inter all'Olimpico.

Primo tempo

45+3' Fischia due volte Maresca, finisce il primo tempo all'Olimpico. In vantaggio l'Inter sulla Lazio per 0-1.

45' L'arbitro Maresca dichiara i 3 minuti di recupero

39' Goal Inter. Grave errore difensivo di Marusic che concede l'irreparabile all'Inter, con Lautaro che ruba palla e va dritto in porta. A nulla serve l'uscita di Provedel. 0-1 all'Olimpico, in vantaggio la squadra di Inzaghi

39' Fallo di Darmian in ritardo su Zaccagni, per Maresca non c'è l'ammonizione. Non la pensano così i giocatori della Lazio

26' Primo cartellino giallo della gara, e lo prende Thuram per un fallo ai danni di Gila

20' Si lamenta Zaccagni per un fallo fischiato da Maresca ai suoi danni, a seguito di un intervento su Bisseck. Niente cartellino giallo per il numero 20

15' La Lazio continua a pressare in area di rigore dell' Inter. I giocatori biancocelesti protestano per un presunto tocco di Calhanoglu, per l'arbitro Maresca non c'è nulla e fa proseguire il gioco.

1' Fischio d'inizio di Maresca allo stadio Olimpico di Roma! inizia Lazio - Inter, con il ritorno di mister Inzaghi contro la sua ex squadra.