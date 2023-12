Serie A, Lazio - Inter 0-2: i nerazzurri saccheggiano l'Olimpico

Tempo di lettura: 4 minuti

SERIE A LAZIO INTER 2023 24 - La Lazio inizia questo campionato in maniera un po' altalenante, trovando invece più soddisfazioni in Champions League. Oggi i biancocelesti sono chiamati a dare il meglio in un match difficilissimo contro l'Inter, valido per la 16^ giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito la cronaca LIVE ed il tabellino della gara.

Serie A, Lazio - Inter: la cronaca del match

Secondo tempo

90+6' Fischia tre volte Maresca: finisce Lazio - Inter allo stadio Olimpico, vincono i nerazzurri per 0-2 e portano a casa i tre punti in vista scudetto. La Lazio rimane ancora a quota 21 punti.

90+4' Ultimo tentativo della Lazio con Luis Alberto da punizione. Tranquillo Sommer

90' Grande azione di Mkhitaryan, ma Provedel ancora una volta dice no, ed evita il 0-3 dell'Intyer con un calcio d'angolo

90' L'Arbitro dichiara i 6 minuti di recupero

88' Ancora cambio per Inzaghi: Fuori Calhanoglu e Lautaro Martinez, dentro Asllani e Klaassen.

86' Maresca tira fuori il cartellino rosso per Lazzari. Probabilmente non per un fallo da gioco, ma per le parole rivolte a Maresca

85' Calcio d'angolo Lazio battuto da Luis Alberto, ma l'Inter allontana senza troppi pensieri. i biancocelesti rimangono in possesso del pallone e le provano tutte

81' Arriva il cartellino giallo anche per Casale

81' Cambia ancora una volta la Lazio: fuori Anderson, dentro Castellanos.

77' Cambia anche Inzaghi: esce Thuram ed entra Arnautovic

74' Ancora cambi Lazio, Sarri tenta il tutto per tutto: esce Rovella ed entra Cataldi. Esce Zaccagni ed entra Pedro.

70' Povedel impedisce a Mkhitaryan di chiudere definitivamente la partita con un terzo gol

68' Arrivano i primi cambi anche per l'Inter: entra Frattesi ed esce Barella. Esce Dimarco, entra Carlos Augusto

66' Raddoppia l'Inter. Dopo una bellissima ripartenza, ci pensa Thuram per il raddoppio, proprio in un momento in cui la Lazio stava crescendo. 0-2 all'Olimpico.

65' Arrivano i primi cambi per la Lazio: esce Kamada ed entra Luis Alberto

60' Cartellino giallo anche per Barella, che ferma fallosamente la ripartenza di Kamada

58' Guendouzi serve Immobile che protegge benissimo la palla, poi serve Felipe Anderson che appoggia per Kamada, alla fine conclusione non bellissima del giapponese, troppo alta.

52' La Lazio pressa ancora, Immobile dalla sinistra con il tacco serve Zaccagni, che poi offre un ottimo cross per Guendouzi. Il francese duella con Dimarco ed alla fine il nerazzurro ha la meglio, portandosi via il pallone.

49' Casale a terra per qualche minuto per un brutto scontro aereo con Thuram, che colpisce il giocatore biancoceleste mentre era ancora in aria.

47' Subito occasione Lazio! errore di Calhanoglu e grande ripartenza di Rovella che parte da centrocampo fino all'area di rigore con la palla ai piedi, poi il tiro parato da Sommer. Brivido Inter

45' Fischia Maresca, inizia il secondo tempo di Lazio - Inter all'Olimpico.

Primo tempo

45+3' Chiude l'Inter in attacco con due calci d'angolo consecutivi ed una blanda azione della Lazio fermata per fuorigioco. Poi fischia due volte Maresca, finisce il primo tempo all'Olimpico. In vantaggio i nerazzurri sulla Lazio per 0-1.

45' L'arbitro Maresca dichiara i 3 minuti di recupero

39' Goal Inter. Grave errore difensivo di Marusic che concede l'irreparabile all'Inter, con Lautaro che ruba palla e va dritto in porta. A nulla serve l'uscita di Provedel. 0-1 all'Olimpico, in vantaggio la squadra di Inzaghi

37' Di Marco batte indietro per Calhanoglu fuori. Il turco calcia forte da fuori ma laterale

36' Fallo conquistato da Bisseck marcato da Gila, punizione per l'Inter in una posizione pericolosa

35' Si ferma il gioco per qualche minuto perché Zaccagni è ancora a terra a seguito di uno scontro con Di Marco.

33' Guendouzi e Felipe Anderson recuperano un buonissimo pallone a centrocampo e fano ripartire la Lazio che poi, con Immobile, mettono in difficoltà i nerazzurri e concludono l'azione con un calcio d'angolo.

32' Ora l'Inter cresce e prova a mettere in difficoltà la squadra di Sarri

30' Ottima pressione dell'Inter che ruba palla a centrocampo e riparte. Alla fine Barella pesca Thuram, il suo tiro rimbalza su Lazzari e finisce di nuovo sui suoi piedi. Infine il secondo tiro del numero 9 nerazzurro finisce di poco fuori lo specchio della porta

27' Ancora occasione Lazio! azione bellissima costruita sulla sinistra, poi Zaccagni mette un cross perfetto per Immobile dall'altra parte. Il numero 17 ci arriva di testa ma colpisce spedendo la palla di poco fuori.

26' Primo cartellino giallo della gara, e lo prende Thuram per un fallo ai danni di Gila

22' Occasione Lazio ! cross molto invitante di Guendouzi indirizzato verso Immobile e Zaccagni davanti. Non ci arriva per un pelo il capitano biancoceleste, ed il pallone termina tra le braccia di Sommer.

21' Lazzari cerca Immobile in area di rigore, lo trova ma deve sviarsi sulla destra con il pallone. Il capitano tenta il tiro ma viene respinto. Ci prova ancora la Lazio con grinta

16' Ancora Lazio pericolosa. Da calcio d'angolo, battuto sul primo palo, la palla arriva rasoterra a Guendouzi che calcia, ma viene murato. La palla poi, arriva a Kamada che tenta dalla distanza con un bel tiro, agguantato senza problemi da Sommer.

11' Bella azione Lazio! Zaccagi e Kamada si capiscono molto bene in campo. Dopo una bellissima palla crossata dal numero 20 in area di rigore, allontanata dai giocatori nerazzurri, il pallone arriva ai piedi del giapponese che va al tiro, ma viene murato in calcio d'angolo.

10' La Lazio ora prova a tenere il pallino del gioco e ci riesce molto bene, con vari scambi tra Kamada, Zaccagni ed Immobile.

5' Inizio molto forte del match, l'Inter prova ancora a rendersi pericolosa da calcio d'angolo, ma per fortuna dei biancocelesti, l'arbitro ferma il gioco per un fallo di Bisseck su Immobile

4' Grande copertura di Casale sulla partenza pericolosa di Thuram, che aggancia una palla perfetta e prova a calciare di destro.

2' Piccolo brivido per l'Inter, a causa della pressione di Immobile su Sommer, che però non riesce a rubargli il pallone

1' Fischio d'inizio allo stadio Olimpico di Roma! inizia Lazio - Inter, con il ritorno di mister Inzaghi contro la sua ex squadra.

Serie A, Lazio - Inter: il tabellino del match

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella(74' Cataldi), Kamada(65' Luis Alberto); Felipe Anderson(81' Castellanos), Immobile, Zaccagni(74' Pedro). All.: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella(68' Frattesi), Calhanoglu(88' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco(68' Carlos Augusto); Thuram(77' Arnautovic), Lautaro Martinez(88' Klaassen). All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Sig. Maresca

Marcatori: 39' Lautaro(I); 65' Thuram;

Ammoniti: 26' Thuram(I); 60' Barella (I); 80' Casale(L);

Espulsi: 86' Lazzari(L)

Recupero: 3' \ 6'

Benedetta Scatena