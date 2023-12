Sarri: "Luis Alberto non in condizione fisica ottimale"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI LAZIO INTER INTERVISTA PREPARTITA- Le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri nell'intervista prepartita a DAZN. L'occasione è Lazio Inter. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Sarri nell' intervista nel prepartita di Lazio - Inter

Sarri su Luis Alberto

"Perchè non è partito Luis Alberto dal primo minuto? Luis nell'ultimo mese ha avuto degli acciacchi, non è in condizione fisica ottimale e ora ci può dare di piu partendo dalla panchina nei momenti della partita di intensità minore".

Sarri su Gila

"Gila ancora titolare? Sta facendo bene, Patric è appena rientrato da un'influenza, ha fatto solo un allenamento o due, quindi è giusto che prosegua Gila".