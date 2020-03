Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A VALENTINO ROSSI – Mentre tutto il mondo è costretto a combattere l’emergenza per il Coronavirus, in Serie A si ragiona su una ipotetica ripresa del campionato nei prossimi mesi. Il campione di Motogp, Valentino Rossi si è espresso così sulla questione, ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Valentino Rossi sulla Serie A

“Chi è in testa? La Juve o la Lazio? Ah, la Juve… allora io voto per i playoff. Sarebbe un peccato non convalidare il campionato, ormia era stata superata la metà della stagione. Per i tifosi vedere playoff e playout potrebbe essere bello, anche se in ogni caso sarà un campionato condizionato dal virus”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.