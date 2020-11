Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL JOAQUIN CORREA LAZIO – La Lazio domani è attesa dall’importante trasfera in Russia contro lo Zenit di Semak. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di numerosi giocatori che non sono potuti partire a causa dell’esito positivo dei tamponi UEFA. Nonostante questo, le aquile godono di uno spirito ritrovato dopo la rimonta clamorosa contro il Torino. Tra questi c’è anche Joaquin Correa. Il Tucu si carica: vuole regalare tre punti alla squadra per farla volare al primo posto nel girone F.

