Social, la Lazio è carica per l’esordio stagionale: “Il calcio è tornato” (FOTO)

EMPOLI LAZIO SERIE A – Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi finalmente torna il campionato di Serie A. La Lazio affronterà all’esordio l’Empoli in trasferta. La società capitolina, attraverso i propri profili social, ha manifestato tutto l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova stagione con un post che recita: “Football is back” (“Il calcio è tornato”). I tifosi biancocelesti sperano che il campionato possa cominciare nel migliore dei modi.

Il post della Lazio