Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LAZIO ROMA SOCIAL – Mancano meno di 5 ore al fischio di inizio del derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma questa sera all’Olimpico alle 20:45. Nonostante l’assenza del pubblico, il clima in città si sta surriscaldando. Entrambe le squadre vogliono conquistare i tre punti per proseguire la loro corsa verso gli obiettivi. La Serie A ha presentato così il match sui social: “Aquile vs Lupi: predatori con fame da derby!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.