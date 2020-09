Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL VEDAT MURIQI UEFA – L’arrivo alla Lazio di Vedat Muriqi non è di certo passato inosservato. Il kosovaro ha scelto la maglia numero 94 ed ora è pronto a far sognare i biancocelesti a suon di gol. Anche la UEFA, tramite il profilo Twitter, ha voluto dare il benvenuto in Champions League al nuovo acquisto della Lazio. Di seguito il post.

Coming 🔜 to the #UCL 👍



Vedat Muriqi joins Lazio from Fenerbahçe ✍️ pic.twitter.com/FHCa7lQj4u — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2020

